Al bijna 90.000 handtekeningen onder petitie tegen verbod op humanitaire hulp

Een petitie van GroenLinks-PvdA tegen de onmenselijke asielwet van Faber, die donderdag met steun van onder meer NSC door de Tweede Kamer werd aangenomen, gaat richting 100.000 ondertekeningen. Dat is snel want de petitie werd vrijdagochtend online gezet. In de petitie wordt de Eerste Kamer opgeroepen de wet tegen te houden. De senaat stemt na de zomervakantie over de wet. CDA-leider Henri Bontenbal heeft al verklaard dat zijn partij tegen de wet is omdat die humanitaire hulp aan ongedocumenteerden strafbaar maakt.