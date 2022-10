Al 5 miljoen dieren afgemaakt om Nederlandse kippenindustrie te redden en trekvogels krijgen de schuld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 57 keer bekeken • bewaren

De uitbraak van vogelgriep is dit jaar verontrustender dan ooit. NOS op 3 laat zien dat de onder pluimveehouders gevreesde ziekte 'normaal' gesproken pas in het najaar opduikt maar nu is er al het hele jaar sprake van een niet te stuiten golf. Inmiddels zijn in een jaar tijd 5 miljoen dieren omgebracht in een poging de verspreiding te stoppen. Helpen doet dat niet echt. Bij een vleeskuikenfabriek in het Friese Blija worden nu 80.000 kuikens vernietigd. Het is bij dat bedrijf al de tweede keer raak dit jaar. In januari werden ook al alle dieren omgebracht op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

NOS op 3 legt uit wat er aan de hand is met vogelgriep. Voor wie niet oplet lijkt het alsof het probleem zit bij de trekvogels. Dat is ook het verhaal dat de industrie verkondigt. In werkelijkheid is deze vorm van vogelgriep ontstaan in de vleesindustrie waar tienduizenden dieren levenslang onnatuurlijk dicht op elkaar gevangen worden gehouden. In Nederland leven op dit kleine stukje aarde moment 100 miljoen kippen. Niet omdat Nederlanders zoveel eieren eten maar voor de export. Het overgrote deel van wat de pluimvee-industrie 'produceert' is bestemd voor het buitenland. Het zijn zeg maar ook trekvogels maar dan van een andere soort. In die zin hebben de kipfabrikanten gelijk. Maar die trekvogels bedoelen ze niet.

Minder dieren houden is de meest effectieve manier om het probleem op te lossen, zeggen onafhankelijke deskundigen. Maar daar wil de industrie niet aan. Want in die branche draait alles om meer, meer. Dus ook meer vogelgriep.