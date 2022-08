Akkoord rijksbegroting: dit jaar geen compensatie meer, volgend jaar minimumloon wat omhoog

Wie nog enige hoop koesterde dat het kabinet dit jaar iets zou doen om de afgenomen koopkracht van lage en middeninkomens te compenseren, kan die laten varen. Dat is niet meer mogelijk. Pas vanaf volgend jaar wordt er geld uitgetrokken om iets aan de koopkrachtreparatie te doen. Dat blijkt uit het akkoord over de begroting voor 2023 dat vannacht werd gesloten. Daarin staat onder andere dat het minimumloon met 10 procent omhoog gaat.

Na een marathonoverleg van ruim 14 uur, lieten premier Rutte en minister Kaag van Financiën weten dat de coalitie eruit is. Zelf willen ze geen details vrijgeven, dat gebeurt pas op de derde dinsdag van september, op Prinsjesdag. Maar geheel volgens traditie is direct na het akoord het lekken naar de media begonnen.

In het pakket zitten ook ‘structurele veranderingen in het belastingstelsel’, ingrepen die ook in de jaren na 2023 blijven gelden: onder meer op het verlagen van de belasting op arbeid. Daarentegen gaan de lasten voor vermogenden en bedrijven omhoog, zeggen ingewijden. Wat dat precies betekent, is nog onduidelijk.