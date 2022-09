AKK, beoogd opvolgster van Angela Merkel, haakt af

12 feb. 2020 - 15:25

Sonic 11 februari 2020 at 15:27 U vraagt mij of ik de AFD normaal vind. De AFD is vooral een gevolg van de massale instroom van islamitische asielzoekers. Die ontwikkeling zie je in heel Europa. Of mensen het nu leuk vinden of niet, er is nu eenmaal een grote weerstand tegen dat gegeven. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je de ontwikkelingen ziet in bijv. Indonesië nu, en in andere landen voorheen. Dus of ik de partijen die zich daar tegen verzetten nu normaal vind of niet, er is in mijn optiek geen alternatief. Al de andere partijen geven zich over, gaan op de rug liggen voor een religie. Zo zie ik dat, en ik ben de enige niet. Er wordt steeds meer bekend over salafistische geldstromen, en beïnvloeding van onze samenleving vanuit extreem islamitische hoek, maar niemand die echt wat doet. Dat drijft de mensen in de armen van steeds extremere rechtse partijen. Een abc,tje lijkt me. Als Duitser had ik AFD gestemd, hier doe ik dat op het FvD, waar het eerst PVV was. Wat een ander daar ook van vind verder.