Akelig intelligent: Waarom we extreemrechts structureel onderschatten

Veel dwaze mensen zijn meesters in zich voor de domme houden. Dat politieke leiders absurde beslissingen nemen, is regelmatig geen gebrek aan intelligentie. Dit denken is een recept waarmee jij jouw politieke tegenstanders gaat onderschatten en de kans op een grote linkse beweging kleiner maakt.

Dit gaat niet over het beschermen van gevoelens, aangezien je juist kan beargumenteren dat dwaasheid een grotere belediging is. De handschoenen mogen juist veel vaker uit. We zijn niet zuurlinks maar Rood en Spicy. Daarom hollen die hufters met macht met een fikkende anus naar de WC.

Het gaat erom dat veel linkse mensen extreemrechts iedere keer onderschatten. Als het allemaal irrationeel, incoherent of onwetendheid is, dan kan iemand het ook allemaal niet zo goed helpen. De extreemrechtse elite is niet onwetend. Die tuigen hele pseudowetenschappen op om bepaalde biases te bevestigen.

Vaak wordt vergeten dat bijvoorbeeld Thierry Baudet een historicus is en Ronald Plasterk een wetenschapper. Juist doordat zij kennis hebben, weten ze heel goed wat anderen regelmatig niet weten. Daardoor hebben zij ook overtuigingskracht.

Zie politiek als een presentatie van een bouwplaat van een vliegtuig. Wat goed is om te doen, is aankaarten waarom een vliegtuig niet gaat opstijgen en waarom. Wat regelmatig gebeurt, is dat we de passagiers belachelijk maken die in een vliegtuig zitten dat aan de grond blijft.

Natuurlijk is dat ook een grappig gezicht als buitenstaander. Het probleem is echter dat de mensen in het vliegtuig denken dat zij hoog in de lucht zitten, waardoor zij nooit vanzelf het vliegtuig uitstappen. De ontwerper had blijkbaar zoveel brainpower dat soms zelfs de piloot denkt dat hij aan het sturen is.

Uitlachen moet, maar wie?

Ja, je moet shamen en uitlachen, maar als jij dit doet tegen de passagiers, bevestig je dat jij ze niet begrijpt. Toen ik opgroeide als behoorlijk charismatisch-evangelisch, was het juist een ‘deugd’ om ‘raar’ te zijn in deze zondige wereld.

Je moet van het woord (bijbel) zijn en niet van ‘de wereld.’ Ik realiseerde me later pas dat mensen die er totaal niet mee opgegroeid waren totaal niet begrepen wat de zin nou betekent. Doordat mensen zoals ik echt compleet wereldvreemd opgroeiden, was het voor ‘de wereld’ ook een complete woordensalade.

Dat ik me juist van hen moest onttrekken en God moest volgen — ongeacht alles — ging totaal langs mijn klasgenoten, volleybalclub en anderen heen. Mijn oudste zus beweerde dat het bijzonder was dat ik eigenlijk de enige ongelovige was, omdat wij niet bepaald een stabiele jeugd hebben gehad en geen beeld meekregen van een liefdevolle God.

Eigenlijk durf ik het tegenovergestelde te beweren op basis van wat religiewetenschappers zeggen: ‘niet ondanks de strengheid bleef de rest geloven, maar juist door die strengheid is bij God blijven de meest waarschijnlijke uitkomst.’ Alles in mijn leven draaide door mijn opvoeding om God. Wie blijft er dan nog over als God wegvalt? Ongelovigen konden ook niet ongelovig zijn. Ze haatten God de Vader gewoon en wilden zondigen.

Dit is bij extreemrechts ook zo

Dit is bij extreemrechts ook het geval. Jij moet helemaal niet in contact zijn met die linkse wereld. Vervolgens krijg je het verwijt extreemrechts niet te begrijpen, terwijl zij zich aan jou ontrekken. Voor hen is dan vervolgens ‘raar’ zijn een ‘deugd.’ Wie moet er dan uitgelachen worden en beschaamd? De architecten van het vliegtuig moet je aanpakken en misschien de piloten — hoewel zelfs die in het ootje worden genomen soms.

Maak Baudet belachelijk, die zijn vak ten grabbel gooit door de geschiedenis te herschrijven, en kaart aan dat hij beter weet. Juist doordat hij kennis heeft van de geschiedenis, weet hij hoe hij die geschiedenis overtuigend kan herschrijven.

Zo is het ook minder ‘dom’ dat iemand daarin kan tuinen. Zolang je dit ook niet aankaart, gaan mensen ook niet openstaan voor feiten. Ze zien namelijk de zonnige wolken die Baudet voor de raampjes van het vliegtuig heeft gehangen. Ze horen het brommen van de motor. Soms wordt zelfs het zonnetje weggehaald, waardoor het lijkt alsof hij even onder is gegaan.

Geef een reden waarom mensen uit het vliegtuig stappen om zelf een kijkje te nemen. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid met het idee dat de aarde 6000 jaar oud is en er vroeger reuzen op aarde rond zouden lopen. Alle video's van Kent Hovind, Ken Ham en Ray Comfort kreeg ik met de paplepel ingegoten.

Maak een barst in het fundament

Op een dag zei iemand: ‘Je weet dat Kent Hovind helemaal geen doctor is en geaccrediteerd niets meer heeft dan een middelbare school?’ Uiteraard ging ik dit ijverig checken en kwam ik er ook achter, dat de botten van de reuzen waren opgegraven nep zijn. Mijn ouders vroegen mij nog ‘wat het nou uitmaakt’ of hij een doctor is of niet. Als hij de kennis heeft — maar niet de papieren — hoef je niet te liegen over de papieren.

Dan rijst de vraag op waar ten minste Kent Hovind nog meer over liegt. Toen ik mijn absurde vliegtuig uitstapte, was ik ook nog niet direct overtuigd dat het voertuig nooit van de aardbodem was vertrokken. Dat bijvoorbeeld de snelheid van het licht alleen al het idee ontkracht dat de aarde 6000 jaar oud is, kwam gewoon omdat ‘Gods wegen ondoorgrondelijk zijn.’

Toen werd ik ermee geconfronteerd dat je dan praktisch de hele wetenschap kan weggooien, omdat die zich baseert op toetsbare theoriën en reproduceerbare metingen die een voorspellende waarde hebben. Als het universum om ons heen niet te doorgronden valt, kun je het ook nooit leren begrijpen. Dan hadden we geen smartphones, ruimteraketten en noem maar op.

Een belangrijke reden waarom mensen tóch uit dat vliegtuig stappen, is dat er ergens een kleine scheur ontstaat in het vertrouwen dat ze hadden in de piloot en de ontwerper. Zelden dondert het hele verhaal in één keer in elkaar. Het gaat vaak om iets kleins dat heel makkelijk te controleren is.

Laaghangend fruit bestrijden verandert de harten niet

Met laaghangend fruit win je misschien de debatten, maar je moet kijken hoe je de eerste scheur in dat fundament krijgt. Want op het moment dat iemand zelf ontdekt dat één onderdeel niet klopt, verandert de dynamiek. Dan wordt het geen aanval van ‘links’, ‘woke’, ‘heidenen die God haten’, ‘de wereld’, maar een twijfel van binnenuit.

Daar heeft religie nog de duivel als tegenargument, die jou probeert te verleiden met leugens en verwarring. Zo is woke ook het kwaad en kunnen zijzelf de schijnheiligen niet zijn, want we hebben de linkse kerk al vol met brengers van het licht. Satan betekent dan ook letterlijk aanklager, en die zijn ook vervelend voor mensen die geen tegenspraak dulden.

Toch gaat pleisterwerk de scheur niet herstellen. Het verhult slechts. En hoe meer er wordt geplamuurd, hoe zichtbaarder uiteindelijk wordt dat er iets structureel mis is. Want een verhaal dat steeds gerepareerd moet worden om overeind te blijven, draagt het bewijs van zijn eigen zwakte al in zich.

Dan is het niet de vraag of het gebouw instort, maar wanneer — en wat dan onder het puin vandaan gehaald kan worden — zodat mensen hun eigen ik weer terug kunnen vinden. Het is een rotproces om door te gaan, maar ik ben blij dit te hebben ervaren, voordat er grotere schade aangericht kon worden. Hoe akelig dit ook was, gun ik iedereen die wordt misleid deze kans.