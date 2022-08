AIVD liet journalist bespioneren door huisgenoot

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en voorloper BVD houden onderzoeksjournalist Stella Braam al 35 jaar in de gaten. Dat blijkt uit documenten die Braam heeft opgevraagd bij de dienst. Haar dossier bestaat uit 300 pagina’s, waarvan driekwart onleesbaar is gemaakt, schrijft NRC .

Uit de delen die wel leesbaar zijn, blijkt onder meer dat Braam werd bespioneerd door een huisgenoot. “Hij zou de dienst over haar werk geïnformeerd hebben. Braam: „Dat maakt het unheimisch, want de onderzoeker woonde in mijn huis en had toegang tot mijn computer.” Na het lezen van haar dossier probeerde Braam in contact te komen met de man. „Hij nam niet op. Daarna stuurde ik een appje, dat ik hem dringend wilde spreken. Hij reageerde niet, hoewel hij tot dan toe altijd terugbelde. Dan denk ik: is hij ingeseind? Ik weet het niet.” Tegenover NRC ontkent de onderzoeker dat hij samenwerkte met de AIVD.”