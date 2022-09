Airbnb gaat Nederlanders helpen hun huis te delen met vluchtelingen

12 jul. 2017 - 13:21

Dat vindt ik nou een best goed idee. Dat wilt zeggen, ik ben voor opvang in de regio en het moet natuurlijk niet zo zijn dat het hierdoor nog verder wordt aangemoedigd hierheen te komen. Dat is de kanttekening. Echter de vluchtelingen en asielzoekers die hier toch al rondhangen. Tja, nu kunnen de mensen die zeggen voor opvang hier te zijn tonen hoe sociaal ze wel niet zijn. Daarbij komen ze ook nog wat meer met de realiteit in aanraking. Niet dat ik denk dat ze daardoor ineens van mening gaan veranderen. Als ze zien dat de vluchteling allerlei geld (willen) krijg(en) is dat in de ogen van de verhuurders toch gewoon het ‘recht’ van de vluchteling. En zou er iets van criminaliteit / overlas plaats vinden dan komt dat door het oorlogsgeweld dat nog in de hoofden zit of het racisme in Nederland. Maar puur het feit dat men dan met de realiteit in aanraking komt, dat ze nu ook daden bij de woorden moeten voegen (en anders minder serieus te nemen zijn) is al winst.