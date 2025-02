Air New Zealand trekt seksistische veiligheidsvideo terug

Petitie dwingt luchtvaartmaatschappij imagoschade te beperken

Air New Zealand heeft een controversiële veiligheidsvideo moeten terugtrekken, nadat een petitie die daartoe opriep duizenden handtekeningen wist op te halen.

Het is niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij in opspraak is geraakt over een veiligheidsvideo. In 2009 figureerde in de veiligheidsvideo cabinepersoneel met niet meer aan dan bodypaint.