Aidsfonds achter hoax van zorgverzekeraar die selecteert op gender en oriëntatie

Media die de advertenties van Selectivia publiceerden, reageren ondertussen not amused. “Het is zorgelijk dat een adverteerder leugens verspreid om aandacht te trekken”, stelt Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok. “Desinformatie is een serieus probleem in de samenleving, het bestrijden ervan zien we als een van onze belangrijkste taken. Dergelijke advertenties proberen we daarom altijd voortijdig te onderscheppen.”