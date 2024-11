AI is de fast fashion van de tech industrie: waardeloos en extreem verspillend Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 59 keer bekeken • bewaren

Het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) brengt de samenleving geen voordelen. "Het is verschrikkelijk voor de planeet. Het is vreselijk voor iedere gemeenschap waar ze hun data centers neerzetten. En het is nutteloos. Het is gewoon een verspilling van uitstoot." Dat verklaart Sage Lenier (25), een jonge Californische klimaat en tech-activiste die vorig jaar door Time werd uitgeroepen tot een van de tien belangrijkste nieuwe leiders.

Tech is als bedrijfstak erg veranderd onder invloed van AI, zegt ze in een door RTL News gepubliceerd interview tijdens de Web Summit in Lissabon. "Het was de enige industrie, in ieder geval in de VS, die zichzelf jarenlang heeft neergezet als schoon, groen en pro-toekomst. (...) Toen kregen ze de kans om, met AI, de waarde van hun aandelen omhoog te stuwen en hebben ze allemaal op de rode knop gedrukt."

Het heeft er toe geleid dat ze veel pessimistischer is geworden. Eerst wilde ze vooral in oplossingen denken en niet alleen over problemen praten, om te ontsnappen aan het doemdenken over de klimaatcrisis. Nu merkt ze dat tech haar de rug toekeert omdat ze hamert op het belang van klimaat en de onverenigbaarheid daarvan met de energieverslindende AI-technieken.

Vorig jaar stelde ze op de conferentie dat de tech-ondernemers op deze manier de architecten zijn van de ecologische crisis. Techbedrijven heropenen gesloten kerncentrales, gaan meer datacenters bouwen en overschrijden zo in volle vaart al hun klimaatdoelen. Eerst zag ze tech nog wel als hoopvol maar AI is de fast fashion van de sector, stelt ze, doelend op de 8 miljard goedkope mode-artikelen van matige kwaliteit die jaarlijks verkocht worden en een aanslag vormen op het milieu, zowel bij de productie als bij het afval waar ze al snel belanden.

Volgens Lenier nemen de klimaatproblemen zo snel toe dat er gauw slechte tijden gaan aanbreken. Ze stelt dat de energienetwerken uit elkaar zullen vallen. "Dan zijn producten als auto's of nieuwe kleding niet meer relevant." Ze vindt auto's sowieso ten dode opgeschreven "of ze nou elektrisch zijn of niet. Ze zijn gewoon niet duurzaam."