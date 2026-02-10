AI in operatiekamers leidt tot stortvloed aan medische missers Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 201 keer bekeken • Bewaren

Medische apparatenbouwers voegen massaal kunstmatige intelligentie toe aan hun producten, maar dat gaat niet zonder risico's. Dat blijkt uit een uitgebreide analyse van Reuters. De Amerikaanse toezichthouder FDA ontvangt een stijgend aantal meldingen van patiënten die gewond raakten tijdens operaties waarbij AI-apparatuur werd gebruikt.

Een opvallend voorbeeld is het TruDi Navigation System van fabrikant Acclarent, dat artsen helpt bij neusbijholteoperaties. Sinds er in 2021 AI aan werd toegevoegd, steeg het aantal meldingen van incidenten explosief: van zeven in drie jaar naar minstens honderd meldingen nadien. Minstens tien patiënten raakten gewond, sommigen liepen een beroerte op nadat een slagader per ongeluk werd geraakt. Volgens rechtszaken gaf het AI-systeem artsen verkeerde informatie over de positie van hun instrumenten in het hoofd van patiënten.

De FDA heeft inmiddels 1.357 medische apparaten met AI goedgekeurd, een verdubbeling sinds 2022. Onderzoek toonde aan dat zestig van deze apparaten werden teruggeroepen, bijna de helft binnen een jaar na goedkeuring. Ook werden problemen gemeld met AI-software die foetale lichaamsdelen verkeerd identificeerde tijdens zwangerschapsecho's en met hartmonitoren die onregelmatige hartslagen misten. Critici waarschuwen daarbij dat de meeste AI-apparaten niet op patiënten hoeven te worden getest voordat ze op de markt komen.