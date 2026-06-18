AI-godfather verwacht dat de AI van Elon Musk het zal afleggen tegen de concurrentie Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 52 keer bekeken • Bewaren

Zal de kunstmatige intelligentie van SpaceX de wereld veranderen? Yann LeCun, die vanwege zijn bijdragen aan het onderzoek naar AI vaak de ‘AI-godfather’ wordt genoemd, vermoedt van niet. In een interview met CNBC noemt LeCun xAI, de AI-afdeling van SpaceX, “eerlijk gezegd een beetje een mislukking”.

De Fransman wijst erop dat Musk alle oprichters van xAI heeft weggejaagd. “Elon bevindt zich nu in een positie waarin het voor hem erg moeilijk is om topmensen op het gebied van AI aan te trekken, omdat hij zich niet bepaald goed heeft gedragen tegenover het vorige team.”

LeCun, die in 2018 werd onderscheiden met een A.M. Turing Award (soort Nobelprijs voor de Informatica), denkt dat concurrenten als OpenAI en Anthropic veel betere papieren in handen hebben dan SpaceX. Het ruimtebedrijf, dat vorige week naar de beurs ging, heeft een torenhoge waardering omdat beleggers veel verwachten van de AI van SpaceX.

AI-godfather LeCun is al langer uiterst kritisch op Musk. Hij verwijt de SpaceX-CEO onder meer dat hij de democratie om zeep probeert te helpen en complottheorieën via X verspreidt. Recent gebruikte Musk zijn platform nog om het racistische geweld in Belfast op te poken. De ultrarechtse biljonair twitterde dat geweld onvermijdelijk is. “Je vecht terug, anders ga je dood.”