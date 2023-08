AI geeft vrouw die 18 jaar geleden haar spraakvermogen verloor haar eigen stem terug

Ann Johnson verloor 18 jaar geleden haar spraakvermogen als gevolg van een beroerte maar volgens wetenschappers van de University of California San Francisco (UCSF) is de 30-jarige vrouw nu een pionier met een technologie om haar de capaciteit om te spreken terug te geven. Bij de beroerte heeft Johnson haar geestelijke vermogens behouden maar is ze vrijwel geheel verlamd geraakt, waaronder de spieren om te kunnen spreken. Op de hersenen van Johnson is een apparaat aangesloten dat in staat is de signalen op te vangen waarmee de spraakspieren - tevergeefs - worden aangestuurd.. Die signalen worden vervolgens met behulp van AI omgezet in een sprekend portret op een videoscherm. Hoe dat precies werkt wordt helder uitgelegd in de video. Het gaat om een vocabulaire van zo'n duizend woorden waarvan de signalen herkend worden. Daarmee zou het volgens de wetenschappers in de toekomst mogelijk moeten worden om via een dergelijke avatar te communiceren. Om haar eigen stem te emuleren is een oude opname gebruikt van een speech die ze gaf op haar huwelijk.