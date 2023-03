AI dringt door in de zorg

10 mrt. 2023 - 8:22

De `Genealogie van de Moraal´ loopt parallel aan de `Vooruitgang in de Techniek´ , en de Techniek maakt het mogelijk dat Uw eigen lichaam, een Panopticum van Big Tech wordt. Dus hup gecreëerde Chaos in de Zorg, hup geriaters die vanaf 75 jaar gaan nudgen of behandeling wel zinvol (te duur) is, hup Embryo wet, hup kunstmatige baarmoeders, hup Barbara Baarsma, Vanaf 38 min, Barbara Baarsma, spreekt Tweede Kamer commissie toe over economische groei (marketing truc. Groene Groei), via het Top Down opleggen~knevelen van burgers, wat technisch mogelijk is via de Digitale Identiteit gekoppeld aan de CBDC. https://www.youtube.com/watch?v=mKO5m3_7hHY Internet of Bodies https://www.weforum.org/agenda/2020/06/internet-of-bodies-covid19-recovery-governance-health-data/ Fijne dag. Schopenhauer-> De wereld als Wil en Voorstelling, en dan het vervolg, -Nietzsche -> Genealogie van de Moraal -Heidegger -> Vraag naar de Techniek -Foucault -> Bio Politiek -Byung-Chui Han -> Psycho Politiek ~Neo-Liberalisme en de nieuwe machtstechnieken-(bijv. Nederlandse gedragsunits) -Agamben -> Homo Sacer -Nmembe -> Necro Politiek -Hannah Arendt -> The Origins of Totalitarianism, Human Condition (-Freud-Jung-Reich) - Mattias Desmet -> De Psychologie van het Totalitarisme En oh ja `nie wieder´, hadden we ooit afgesproken, is het niet?