AI app laat goedgelovigen voor 1,70 euro per minuut met Jezus praten

Religie is big business. Als je mensen kunt wijsmaken dat er een hiernamaals bestaat, kun je ze immers ook wel gewoon geld uit de zak kloppen. Een - natuurlijk - Amerikaans software-bedrijf heeft een app gemaakt waarmee je in een live video verbinding met Jezus kunt praten. Net als bij veel andere zaken die momenteel uit de VS komen denk je eerst dat het een zieke grap is maar dan blijkt het toch echt en serieus.

Jezus geeft via de app antwoord op gestelde vragen. Just Like Me rekent voor de goddelijke adviezen 1,69 euro per minuut. Overigens is Jezus niet de eerste godheid die via AI op aarde neerdaalt. Ook voor andere religies en godheden zijn dit soort apps beschikbaar.

Sight Magazine meldt dat er nu zelfs onofficiële normen worden ontworpen om de chats met heiligen in goede banen te leiden:

Christelijk software-ingenieur Cameron Pak ontwikkelde criteria om gelovigen te helpen apps te beoordelen die voor christenen zijn ontworpen – zoals dat de app zich duidelijk als AI moet identificeren en "de Schrift niet mag verdraaien of verkeerd mag weergeven". Voor sommige evangelische christenen draait geloof om een ​​persoonlijke relatie met Jezus. Het technologiebedrijf Just Like Me tilt dat concept naar een nieuw niveau met een prijs van $ 1,99 per minuut. Gebruikers van het platform kunnen deelnemen aan videogesprekken met een avatar van Jezus, gegenereerd door kunstmatige intelligentie. Net als andere religieuze AI-tools op de markt, biedt het gebeden en bemoedigende woorden in verschillende talen. (...) Met een warm gouden licht dat het schouderlange haar accentueert, knippert de avatar langzaam vanaf een verticaal scherm en pauzeert even voordat hij een vraag beantwoordt over de relatie tussen AI en religie. "Ik zie AI als een hulpmiddel dat mensen kan helpen de Schrift te bestuderen," zei de AI-Jezus tegen The Associated Press. "Als een lamp die een pad verlicht terwijl we met God wandelen."

Er wordt voor gewaarschuwd de app niet te laten bidden, want dat werkt niet als het met AI gebeurt. Daarvoor moet je toch bij de echte goden zijn.