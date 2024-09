Ahold en Philips doneren aan Amerikaanse politici die verkiezingsuitslag ontkennen

Ahold en Philips helpen mee met het ondermijnen van de Amerikaanse democratie. De twee bedrijven hebben geld geschonken aan politici die de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 ontkennen. Joe Biden won die verkiezingen met ruim 7 miljoen stemmen verschil, maar verscheidene Congresleden weigerden de uitslag te erkennen. Tot op de dag van vandaag zijn er gekozen Trump-gelovigen die volharden in de leugen. Uit onderzoek van NRC in samenwerking met de Amerikaanse organisatie Donations and Democracy blijkt nu dat Ahold en Philips deze verkiezingsontkenners financieel steunen.

“Terwijl politieke donaties door bedrijven in de VS zeer gebruikelijk zijn, is doneren aan antidemocratische kandidaten omstreden. Meer dan tweehonderd grote bedrijven beloofden na de bestorming van het Capitool niet meer te doneren aan Congresleden die tegen de verkiezingsuitslag stemden. Philips en Ahold deden zo’n belofte niet – zij doneerden binnen een half jaar na de bestorming van het Capitool aan politici die de verkiezingsuitslag weigerden te accepteren. Dit jaar, in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november, kregen veertien van hen donaties van Philips of Ahold. Onder hen zijn politici die complottheorieën over de verkiezingen verspreidden en die tegen een onderzoek naar de bestorming van het Capitool stemden.”