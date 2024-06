Ahold Delhaize, stop met CO2-sjoemelen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Winnie Oussoren voorzitter van Milieudefensie Jong

Wat vooral verbazingwekkend is, is het gemak waarmee de grootgrutter ons allemaal voor de gek denkt te kunnen houden.

Door: Winnie Oussoren en Donald Pols

FD’s rekenmeester Bartjens toonde woensdag aan wat wij eigenlijk al wisten; Ahold Delhaize laat megatonnen aan CO2 verdwijnen. Een ontluisterend staaltje CO2-sjoemelen van Nederlands grootste grutter dat doet denken aan de sjoemeldiesel-affaire van Volkswagen. Toen wij op de recente aandeelhoudersvergadering aan CEO Frans Muller vragen stelden over het laten verdwijnen van CO2-uitstoot, speelde Muller nog mooi weer. Nu blijkt dat er wel degelijk veel aan de hand is. Milieudefensie roept op om snel een einde te maken aan het CO2-sjoemelen en daar publiekelijk verantwoording over af te leggen, want de feiten liegen niet.

Zo constateerde het gerenommeerde New Climate Institute in 2022 al dat het klimaatplan van Ahold Delhaize zo lek is als een boodschappenmandje. In datzelfde jaar berekende Profundo dat de klimaatschade van het bedrijf in 2050 opgelopen is tot €119 miljard. Volgens Bartjens laat Ahold Delhaize nu meer dan 7 megaton CO2 verdwijnen. Dat is bijna een derde van Ahold Delhaizes Scope 3-emissies. Geen klein bier, want de Scope 3-emissies zijn 96% van de totale uitstoot van de supermarktgigant. Ahold Delhaize moet de uitstoot in 2030 met 48% verminderen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Dat was ook onze oproep tijdens de aandeelhoudersvergadering, maar de CEO weigerde met ja te antwoorden en maakt het bedrijf daardoor juridisch kwetsbaar. Want wordt Ahold Delhaize na Shell en ING het volgende bedrijf met een klimaatzaak aan de broek?

Tijdens de aandeelhoudersvergadering beweerde Frans Muller, zelfs na doorvragen van activistische aandeelhouders van Milieudefensie, dat Ahold Delhaize de uitstoot in 2030 met 37% wil verminderen. Rekenmeester Bartjens laat nu, met het jaarverslag in de hand, geen spaan heel van die bewering. Voorafgaande aan de aandeelhoudersvergadering berekende Milieudefensie dat van de klimaatambities van de multinational, door het CO2-gesjoemel, nog maar een vermindering van 26% in 2030 overblijft. Ongeveer de helft van wat nodig is om aan het Parijs-akkoord te voldoen.

In plaats van stappen in de goede richting, gaan de klimaatambities van Ahold Delhaize dus achteruit, blijft de CO2-uitstoot te hoog en voldoet de supermarktgigant bij lange na niet aan internationale klimaatafspraken. Wat vooral verbazingwekkend is, is het gemak waarmee de grootgrutter ons allemaal voor de gek denkt te kunnen houden door creatief boekhouden met megatonnen CO2. We zitten midden in de klimaatcrisis, iedere gram minder CO2 telt. We eisen dat CEO Frans Muller publiekelijk verantwoording aflegt, want wegkomen met groene praatjes en CO2-sjoemelen kan niet meer. Anders zijn we genoodzaakt wederom het zwaarste geschut in te zetten met een klimaatzaak.