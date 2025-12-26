Ahmed Aboutaleb: ‘Ik ben een gelukszoeker’

Ahmed Aboutaleb is niet als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij is een gelukszoeker, verklaart hij vol trots in College Tour de podcast. Dat het woord gelukszoeker inmiddels een negatieve connotatie heeft gekregen, deert de voormalige burgemeester van Rotterdam niet. Hij beschouwt het als een geuzennaam. “Wie is hier geen gelukszoeker”, vraagt hij aan het publiek bestaande uit studenten. “Kijk, dat bedoel ik.”
In de podcast spreekt Aboutaleb zich uit tegen de heksenjacht op ongedocumenteerden. Hij ziet niets in de strafbaarstelling van mensen die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven. “Alles in mij verzet zich tegen die benadering. Sinds wanneer straffen we medemensen omdat ze het beter willen krijgen?”
Meer over:kijk nou, ahmed aboutaleb, vluchtelingen, ongedocumenteerden, gelukszoekers
