Agressieveling met injectiespuit valt Democrate Ilhan Omar aan, Trump ontkent beelden

Het Democratische Congreslid Ilhan Omar is tijdens een toespraak in Minneapolis aangevallen. De dader, een 55-jarige man, spoot met een injectiespuit een sterk ruikende vloeistof op haar. Een beveiliger slaagde er snel in om de aanvaller te overmeesteren. De Volkskrant schrijft :

“Na het incident liep de Democraat kwaad op de man af, maar die werd al direct aangehouden door een bewaker. Omar hervatte daarna haar toespraak. ‘Dit is de realiteit die mensen zoals deze afschuwelijke man niet begrijpen’, zei ze. ‘Wij zijn sterk als Minnesota en we zullen standvastig blijven, wat ze ons ook proberen aan te doen.’ Na afloop zei ze dat ze zich niet laat intimideren. ‘Ik heb oorlog overleefd en ik zal zeker ook intimidatie en alles wat deze mensen tegen me inbrengen overleven, want zo zit ik in elkaar.’”