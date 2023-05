Agressieve man valt vreedzame klimaatactivisten aan, politie toont begrip

Op videobeelden is te zien hoe de onbekende man vanuit het niets de activisten aanvalt. Eerst rukt hij spandoeken uit hun handen, daarna begint hij hen omver te duwen en klappen uit te delen. De vreedzame activisten, die veelal getraind zijn in geweldloosheid, reageren niet op de provocatie en zetten hun actie voort. Toen de politie arriveerde was de man al verdwenen.

In een verklaring zegt de Londense Metropolitan Police begrip te hebben voor de woede van de man. "We begrijpen de frustratie en woede van de Londense gemeenschappen totaal als de demonstranten langzaam over de wegen lopen." De politie roept de burgers wel op niet zelf in actie te komen tegen de protesten maar de komst van de politie af te wachten, schrijft de BBC .

Just Stop Oil zegt in een reactie te begrijpen dat het frustrerend is als het verkeer gehinderd wordt maar dat "de verstoring in de Britse straten niets is vergeleken bij de verstoringen die ontstaan als we niet stoppen met het uitgeven van nieuwe vergunningen voor olie, gas en kolen". De groep wijst op de ernstige overstromingen in Noord-Italië die inmiddels al 14 mensen het leven hebben gekost en waarbij 13.000 mensen geëvacueerd moesten worden omdat als gevolg van de klimaatverwoesting in anderhalve dag evenveel regen viel als normaal gesproken in een half jaar.