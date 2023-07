Agressieve automobilist slaat en schopt vreedzame klimaatactivist

19 jul. 2023 - 18:04

Eens heb ik ook in een file gestaan met zgn milieuprotesters en ik moest dringend (dringend) ergens wezen en was al laat. Het is dat ik me liet kalmeren door een medepassagier anders was ik ook door het lint gegaan. Kan deze geblurde re-demonstrant dus wel begrijpen (en bij misgaan zou de rechter mij ook begrepen hebben). Sommige mensen begrijpen nu eenmaal niet dat er wel eens mensen last kunnen hebben van hun hobby/vrije tijd/ heb toch niks te doen-akties. Is zoiets als verantwoordelijkheid weetje wellll.

