Agressieve antivaxxers vallen viroloog lastig tijdens vakantie

Drosten is de bekendste Duitse viroloog. In de eerste maanden van de pandemie viel hij op door zijn geduldige en simpele uitleg over de situatie. Zijn podcast over het coronavirus werd de best beluisterde podcast van Duitsland. Drostens roem leidde er al snel toe dat hij een doelwit werd van corona-ontkenners. Bij demonstraties riepen wappies op om de wetenschapper op te sluiten. Ook de rechtse schandaalkrant Bild Zeitung begon een haatcampagne tegen Drosten.