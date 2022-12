'Agnes Jongerius wil burgemeester Utrecht opvolgen' Nieuws • 20-09-2013 • leestijd 1 minuten • bewaren

Oud-FNV-voorzitter wil Aleid Wolfsen opvolgen en solliciteert volgens ingewijden naar functie

Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft zich in de Utrechtse strijd om het burgemeesterschap geworpen. Dat meldt het AD. Jongerius wil de huidige burgemeester Aleid Wolfsen, die eind dit jaar vertrekt, opvolgen en heeft gesolliciteerd naar de post, aldus de krant op basis van ingewijden.

Jongerius is op dit moment nog onderzoekster bij de Universiteit Utrecht en toezichthouder bij PostNL. Ingewijden melden aan het AD dat Jongerius met vertrouwelingen heeft gesproken over haar kansen en een strategie zou hebben besproken. Ook zou ze haar motivatie al hebben overgebracht aan commissaris van de koning Willibrord van Beek. Het is aan hem om aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad advies uit te brengen.

De laatste twee burgemeesters van Utrecht hadden net als Jongerius een PvdA-achtergrond. Dat kan in haar nadeel werken.

Jongerius weigerde commentaar te leveren tegenover NRC Handelsblad.

Ik heb geen zin in dit gesprek. Ik ga er helemaal niets over zeggen.”

De oud-FNV-voorzitter woont al sinds haar studententijd in Utrecht. Een andere veelgenoemde kandidaat voor de Utrechtse burgemeesterspost is Jan van Zanen. Hij was eerder wethouder in Utrecht en zou daar een goede indruk achtergelaten hebben.