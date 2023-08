Agenten ontslagen na seksuele intimidatie, Hitler-'grappen' en fantaseren over ophangen van Marokkanen

Twee politieagenten van het basisteam Walcheren zijn ontslagen vanwege het versturen van extreem racistische app-berichten. Ook trokken de agenten voor de lol hun wapen. Dat meldt de NOS . Twee andere medewerkers zijn voorwaardelijk ontslagen en overgeplaatst naar andere teams. Eerder al namen nog twee medewerkers zelf ontslag. Het is het zoveelste racismeschandaal binnen de politie.

"Ik ben net bezig om de kerstlampjes op te hangen. Ze doen me altijd sterk denken aan Marokkaantjes: het zijn er heel erg veel, meer dan de helft werkt niet, ze zijn op de één of andere manier allemaal met elkaar verbonden, wanneer ze bij elkaar zijn wordt het altijd een zooitje, maar toch vind ik ze het allermooist wanneer ze in een boom hangen en branden." Achter het bericht kwam de vraag: "Kan deze?".