Agenten en boa’s kijken toe terwijl Eritreeër in Maastricht verdrinkt

Advocaat Arthur Vonken haalt in De Limburger flink uit naar de agenten en boa’s die vorige week vrijdag ter plekke waren toen een 23-jarige man in Maastricht verdronk. Het slachtoffer was een Maastrichtenaar van Eritrese afkomst die niet kon zwemmen. Nadat een 58-jarige man hem schopte, belandde hij in het water.