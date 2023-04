Agent die op boze trekkertiener schoot vervolgd voor poging tot doodslag

28 apr. 2023 - 14:19

Een goed besluit. Ongeacht of hij schuldig wordt bevonden, deze man hoort nooit in zijn leven meer een schietwapen vast te houden. " De kogel kwam terecht in de deurstijl" Dit is eufenist gesteld voor "de jongen was dood geweest als de kogel enkele centimeters op een andere plaats zou zijn ingeslagen"