Agema zet met nieuw dreigement tegen rechtsstaat Schoof en coalitie weer voor het blok

Vicepremier (ja, dat is ze echt) Fleur Agema heeft een nieuw dreigement geuit richting de instituties van de rechtsstaat. "Als het staatsnoodrecht ingaat, dan wil ik nog weleens zien wie zo stoer is om het tegen te houden,” heeft ze vrijdag tegen de pers verklaard. De PVV, waar ze voor werkt, wil met staatsnoodrecht het parlement omzeilen zodat de volksvertegenwoordigers maatregelen niet tegen kunnen houden. De opmerking is extra saillant omdat Agema in haar functie als minister namens het hele kabinet spreekt.

Na afloop van de ministerraad voegde Agema snel toe dat het geen ‘waarschuwing’ of ‘dreigement’ was aan de Eerste Kamer. ,,Ik heb de grootst mogelijke respect voor de Eerste Kamer. Ik ben helemaal niet zo dat ik dreig. Ik heb niet bedoeld het beeld te scheppen dat ik geen respect heb voor het parlement.” Ze erkende dat ze haar uitspraken van eerder die ochtend met premier Schoof heeft besproken. Ze nam haar woorden niet expliciet terug maar dat ze andere dingen ‘had bedoeld te zeggen’.

In heel Den Haag en tot ver daarbuiten wordt opgemerkt dat de wens van de PVV is strijd is met de wet en regels van de rechtsstaat. Als het kabinet zo gek is om de noodwet toch illegaal in werking te stellen, wat het in principe kan doen, moeten de instituties van de rechtsstaat in actie komen om dat besluit terug te draaien. Met het dreigement wil Agema die kans reduceren. Ze maakt met de opmerking dat het moed zal vereisen, duidelijk dat een dergelijk protest gevolgen zal hebben voor de betrokken instituties en wellicht zelfs personen. In landen die de PVV als voorbeeld heeft worden rechters en andere beschermers van de rechtsstaat vaak persoonlijk vervolgd.

Deze week nog werd in het Europees parlement door de Duitse liberaal Moritz Körner klip en klaar duidelijk gemaakt hoezeer Viktor Orbán, een persoonlijke vriend van Wilders, de democratie om zeep helpt. De premier van Hongarije was in het Europees parlement omdat zijn land momenteel voorzitter is van de EU.