Agema stopt medische hulp aan arbeidsmigranten die hun werk verliezen

“Het is niet aan mij om te bepalen wat acute zorg is, dat doet de beroepsgroep. En zij moeten met elkaar bepalen: wie is de persoon die we voor ons hebben en wordt het niet eens tijd dat die teruggaat naar huis?” zegt Agema.

Dat Agema nu wil dat zorgverleners onderscheid gaan maken tussen acute en planbare zorg, is volgens de Rotterdamse straatarts Marcel Slockers onmogelijk. “Dat onderscheid is voor dokters en verpleegkundigen niet te maken. Als iemand epilepsie heeft, ligt te stuiteren op straat en naar het ziekenhuis moet, dan is dat natuurlijk acute zorg. Maar is acute zorg ook dat diegene elke dag zijn epilepsiemedicijnen krijgt? Want als hij die niet krijgt, dan krijgt hij misschien wel tien van die aanvallen in een maand.” Daarnaast stelt Slockers dat planbare zorg helemaal niet geweigerd mag worden: “We hebben het hier over een basisrecht op zorg, we zullen elke regel in Europa en bij de Wereld Gezondheidsorganisatie overschrijden als we dit rare plan van de minister gaan uitvoeren.”