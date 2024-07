Agema moet aan de bak: huisartsen mogen nu gemiddeld 10 uur per week als vrijwilliger werken in eigen praktijk

Dit kosten- en opbrengstenonderzoek is in 2022 uitgevoerd en de resultaten vormen de basis voor de nieuwe huisartsentarieven vanaf 2025. De belangrijkste verandering is dat het norminkomen voor de huisarts zelf is berekend aan de hand van een werkweek van 36 uur. Terwijl in het onderzoek de feitelijke werkweek ruim 46 uur was. Ruim 10 uur per week onbetaald vrijwilligerswerk verrichten om de huisartsenzorg voor patiënten nog enigszins op de been te houden wordt inmiddels anno 2024 kennelijk als heel normaal beschouwd. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is dan ook zeer begrijpelijk fel tegenstander van deze nieuwe tarieven.