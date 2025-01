Agema: geen extra bescherming voor kwetsbare Nederlanders tegen aanstormende griepepidemie Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 404 keer bekeken • bewaren

De griepepidemie blijft aanzwellen in Europa. In Duitsland zijn al tientallen doden geteld, voornamelijk onder 60-plussers, in Frankrijk is de noodtoestand afgekondigd in bijna 100 ziekenhuizen vanwege het hoge aantal opnames en in België wordt geadviseerd weer over te gaan tot het dragen van een mondkapje in onder meer het openbaar vervoer.

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van de volksgezondheid in handen van PVV-minister Fleur Agema maar die wil van geen extra maatregelen weten. De situatie in Nederland is heel anders, beweert ze. Het AD vraagt wat ze Nederlanders adviseert die naar België gaan maar een antwoord daarop ontwijkt ze.