Afzeggen is geen optie Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 164 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UVU/ HKU)

Politiek kerstverhaal 2023

Hij kende Abdullah nog uit zijn Utrechtse tijd. Abdullah was zijn overbuurman op Kanaleneiland dat hij toen al ‘Klein Marokko’ noemde. Door zijn VVD-lidmaatschap van de gemeenteraad kende hij deze en gene. Zijn politiek leider had hem aangeraden ook contact te onderhouden met een Marokkaan want dat maakte hem minder kwetsbaar in zijn rechtse retoriek. Door zijn radicalisering en vertrek naar Den Haag is het contact verloren gegaan. Hoe kun je als Moslimhater toch nog contacten met de groep onderhouden? Dat zou pas echt dodelijk zijn voor zijn reputatie. Hij besefte wel dat de prijs van een permanente beveiliging door hem betaald moest worden. Niet in financieel opzicht maar in psychologische zin. Die investering zou dubbel en dwars terugverdiend worden, zo schatte hij in.

Nu hij vanwege zijn glorieuze verkiezingsoverwinning het vertrouwen van het Nederlandse volk heeft gekregen en als belangrijkste kandidaat voor het premierschap geldt, zou een hernieuwd contact met Abdullah zeer goed uitkomen. Met succes heeft hij een mildere variant van zichzelf geschapen en contact met Abdullah zou welkom zijn als onderdeel van dat proces. Hij rekende uit dat de Marokkaan inmiddels van zijn AOW geniet hetgeen hem in dit geval van harte gegund moet zijn. Als hardwerkende Nederlander met een dubbel paspoort.

In zijn droom, enkele dagen voor Kerst, ontmoette hij Abdullah tijdens een kerstmarkt in het winkelcentrum van Kanaleneiland. Het weerzien was allerhartelijkst. Ze dronken koffie en Abdullah haalde de lekkerste baklava bij zijn vriend Ali, intussen nieuwsgierige jochies wegsturend. Abdullah vertelde dat hij blij was met de milde stemming want hij bekende dat hij erg kwaad geweest was vanwege het Minder Minder standpunt. Ze maakten de afspraak dat tijdens een kerstuitzending van een commerciële TV-talkshow Abdullah als zijn gesprekspartner zou optreden. Zijn inbreng zou nog door de Kamervoorzitter worden voorbereid. Na deze droom werd hij voor het eerst niet direct onrustig wakker. Wat waren de kerststerren hem gunstig gezind!

De volgende dag nam hij contact op met Abdullah om zijn droom om te zetten in realiteit. Abdullah had grote twijfels en gaf aan eerst met de voorzitter van de Kamer te willen spreken. Na zijn eerste ontmoeting vertelde de voorzitter de aspirant-premier over zijn bedenkingen. Zou hij wel zo’n show moeten opzetten? Het risico houdt in dat de zorgvuldig geplande imagoverandering in één klap weggevaagd zou worden. De voorzitter vertelde dat hijzelf na elke opmerking, het stopwoordje ‘geintje’ eraan toevoegde. Niet omdat de Marokkaan geen gevoel voor humor zou hebben maar het Minder Minder lijkt onoverbrugbaar.

Om toch zijn plan door te zetten belde hij zelf met Abdullah, maar de tijd dringt met nog maar een paar dagen te gaan. Ook in Hilversum wilde men weten of de uitzending als gepland door kon gaan.

Abdullah stelde één eis: als ik kom, kom ik met een Marokkaanse groep die met de kandidaat-premier in gesprek wil gaan. Over alle onderwerpen die hen dwarszitten betreffende zijn eerdere optredens.

Hij schatte in dat hij zo’n gesprek vanuit zijn huidige reputatie gemakkelijk kon aangaan. Alles heeft tenslotte meegezeten op zijn weg naar het torentje. Het studiogesprek zou als klap op de vuurpijl dit succes bestendigen. Nee de voorzitter zal geen rol meer spelen. Hij heeft hem teruggetrokken en opdracht gegeven een ingelast Kamerdebat te organiseren over de politieke verhoudingen in het land die zienderogen door zijn toedoen verbeteren.

De avond voor zijn TV-kerstshow kreeg hij een verontrustend telefoontje van zijn beveiliger. Het verhaal gaat in Kanaleneiland dat er steeds meer wijkbewoners aan het studiogesprek zullen deelnemen. Er zijn al twee bussen gereserveerd en ook uit het land komen belangstellenden die hopen toegelaten te worden. Met de studiobazen overlegt hij of er alternatieven zijn. Een echte Nederlandse kerstshow met veel Marokkaanse muziek bijvoorbeeld. En goed eten natuurlijk.

De studiobazen hebben sterk de indruk dat de kerstshow op een mislukking zal uitlopen. Het proces is niet te managen en te beveiligen. Ook zijn geloofwaardigheid door dit bombastisch geweld is ernstig in het geding.

Hij neemt contact op met zijn beoogde coalitiegenoten om tot een echte verbreding van zijn TV-show te komen. Met vertegenwoordiging van heel divers Nederland. Dat zou pas echt een verbreding van het draagvlak vormen. Afzeggen is geen optie want de schade is dan niet te overzien.

Hij zal nog voor kerstavond teruggebeld worden. Die nacht kreeg hij een nachtmerrie. Badend in het zweet werd hij wakker van een vroeg appje van de gezamenlijke coalitiegenoten. Heel vreemd.

Hij zag dat Abdullah hem al eerder had geappt.