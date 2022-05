Afschieten vleestaks is stuiverslim en daalderdom Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 86 keer bekeken • bewaren

Michel Scholte Directeur True Price en Impact Institute, Minister van de Nieuwe Economie

© cc-foto: moerschy

De vervuiler betaalt niet, maar wordt betaald.

1-0 voor de gehaktbalactivisten van de PVV! Een Kamermeerderheid heeft zojuist de regering verzocht om geen vleestaks in te voeren. Het was symbolisch, want dit kabinet was het sowieso niet van plan. Maar toch: heb geen illusies over de duurzaamheidsambities in Den Haag.

Dit gaat ten koste van de vele duizenden impactondernemers die inzetten op plantaardige alternatieven en wel netjes afrekenen voor maatschappelijke kosten. Zij blijven onterecht relatief duurder dan de producten van de vleesindustrie.

En financieel gezien is dit stuiverslim en daalderdom, juist ook voor lage inkomensgroepen. Met opbrengsten van een heffing zouden we lage inkomensgroepen juist kunnen compenseren. En kunnen we boeren financieren bij de verduurzaming. Minder vlees eten is sowieso beter voor de gezondheid en zorgkosten.

Overigens is het best denkbaar dat de laagste inkomensgroepen relatief gezien minder vlees eten, terwijl ze wel moeten bijdragen aan de miljarden vleessubsidies, via het stikstoffonds en zorguitgaven.

Want het kabinet gaat wel 25 miljard euro besteden aan de bestrijding van stikstofschade die grotendeels door de vleesindustrie wordt veroorzaakt. Opgehoest dus door de belastingbetaler, waaronder vele veganisten, vegetariërs, flexitariers. Schade achteraf herstellen is niet alleen veel duurder, het is ook dweilen met de kraan open, omdat de prikkels en vraag niet fundamenteel veranderen zo.

Maar goed, het is een beetje de rode draad van ons economisch beleid: de vervuiler betaalt niet, maar wordt betaald. En de nieuwste truc is nu dat de toenemende armoede, notabene aangejaagd door door desastreus fossiel energiewanbeleid en monetair beleid, wordt misbruikt om de oude miljardenindustriën van vleesbonzen te beschermen. Wrang maar waar.

Vóórstemmers waren SP, Bij1, Denk, Lijst Omtzigt, VVD, SGP, CDA, BBB JA21, Forum voor Democratie, Groep van Haga. Ondanks een negatief advies van minister Staghouwer. Van de Haagse CDA- en VVD-fracties weet je dat ze op dit thema de gevestigde bedrijfsbelangen centraal stellen. Maar van SP en Bij1 is het treurig dat ze zijn gevallen voor de argumenten van de vleeslobby. En wel knap van ChristenUnie en D66 dat ze hun rug recht houden.