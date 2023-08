Afscheidsbrieven van vertrekkende politici lijken wel afkomstig van een chatrobot Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Voor de gewone burger is het nauwelijks meer bij te benen. Bijna iedere dag kondigt een politicus wel een onverwacht vertrek uit de Haagse politiek aan. In de afscheidsbrieven en verklaringen vallen vaak dezelfde argumenten te lezen. Waarin vooral de nadruk wordt gelegd op het zware werk en slechte balans tussen werk en privé. Of gewoon kort door de bocht: het argument dat het tijd wordt voor iets anders. Maar ook de onveiligheid van het werk als politicus eist haar tol en kan een vertrek rechtvaardigen.

Vooral het massale karakter van het vertrekken van zeer ervaren en minder ervaren politici uit bijna alle partijen is opmerkelijk en vraagt om een nadere analyse van dit opmerkelijke fenomeen.

Met alle respect voor voornoemde in afscheidsverklaringen en brieven genoemde argumenten neigen veel verklaringen naar het bewust proberen te vermijden van de werkelijke redenen van het besloten vertrek.

Theoretisch is niet uit te sluiten dat een chatrobot de vraag heeft gekregen om te billijken argumenten te verzinnen voor het vertrek van een Tweede Kamerlid, waarbij de echte en werkelijke redenen van vertrek slim moet worden verzwegen of omhuld. Te weten: het mogelijk ontbreken van vertrouwen om als politicus nog crisissituaties op te kunnen lossen in een totaal verdeeld en gepolariseerd land. Anders gezegd: de handdoek in de ring gooien vanwege een gebrek aan vertrouwen om veranderingen überhaupt in Nederland nog snel tot stand te kunnen brengen.

Tot nu toe is dat een onderbelichte mogelijke verklaring van het massale vertrek van politici. Juist politici zijn immers bij uitstek goed geïnformeerd over de werkelijke kansen om een op tal van terreinen ontspoorde samenleving met vertrouwen door zwaar weer te loodsen en betrouwbare perspectieven te bieden.