AfD'er promoot opnieuw racistische deportatie-plannen

In een leegstaand autobedrijf langs de snelweg in Brandenburg heeft de Oostenrijkse extreemrechtse activist Martin Sellner een lezing gehouden over zijn omstreden idee van “remigratie”. Opvallend: bij de bijeenkomst was ook de AfD-politica Lena Kotré aanwezig, ondanks eerdere waarschuwingen van de landelijke partijleiding van de AfD. De voorzitters van de partij, Alice Weidel en Tino Chrupalla, hadden expliciet aangedrongen op afstand tot Sellner. Toch verscheen Kotré aan zijn zijde, wat de interne spanningen binnen de partij opnieuw blootlegt.

Sellner staat bekend als kopstuk van de Identitäre Bewegung (een in Duitsland als extreemrechts bestempelde beweging). Zijn concept van “remigratie” kwam twee jaar geleden al volop in de schijnwerpers na onthullingen van Correctiv, een Duits factcheck- en onderzoekscollectief. Dat leidde destijds tot massale demonstraties in heel Duitsland.

Tijdens de bijeenkomst in Vetschau (regio Spreewald) presenteerde Sellner opnieuw zijn plannen. Die gaan verder dan het AfD-standpunt: in zijn model zouden uiteindelijk ook Duitse staatsburgers die volgens hem niet “voldoende geïntegreerd” zijn, via financiële prikkels moeten worden aangezet om het land te verlaten.

Kotré, parlementslid in de deelstaat Brandenburg, benadrukte dat de AfD officieel een ander standpunt hanteert. Volgens haar richt het partijprogramma zich niet op Duitse staatsburgers, mede uit angst voor een mogelijk partijverbod. Tegelijkertijd toonde zij weinig afstand tot Sellners koers. Ze bestempelde zijn ideeën als “niet ongrondwettelijk” en stelde dat radicalere concepten bewust buiten de partij worden ontwikkeld, om later als denkbaar richtsnoer voor de AfD te dienen.

Daarmee begeeft ze zich op glad ijs. Het Bundesverwaltungsgericht (de hoogste Duitse bestuursrechter) stelde recent dat dergelijke remigratie-ideeën onverenigbaar zijn met de menselijke waardigheid zoals vastgelegd in het Grundgesetz (de Duitse grondwet).

Tijdens de discussie ging Kotré verder dan wat doorgaans binnen de AfD wordt uitgesproken. Ze sprak over immigratie uit andere cultuurkringen als een probleem en suggereerde daarbij dat dit volgens haar zelfs een biologische component zou hebben. Zelfs een herinvoering van een zogenoemd “afstammingsprincipe” bij nationaliteit kwam ter sprake. Dergelijke uitspraken zullen de partijtop vermoedelijk weinig geruststellen. Op vragen van de Duitse omroep ARD over het optreden van Kotré wilde de AfD vooralsnog niet reageren.

De locatie van de bijeenkomst werd pas een dag van tevoren bekendgemaakt, vermoedelijk om protesten te voorkomen. Toch verzamelden zich in de vrieskou zo’n twintig demonstranten bij het voormalige autobedrijf. Binnen bestond het publiek vooral uit mannen van uiteenlopende leeftijden, deels AfD-leden, deels nieuwsgierigen. Eén bezoeker noemde Sellner zelfs “een ster” waar hij twee uur reistijd voor over had.

Deze bijdrage verscheen ook op Duitsland Vandaag.