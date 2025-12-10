AfD zoekt toenadering tot Trumps Republikeinen: delegatie reist naar de VS Opinie 10-12-2025 leestijd 3 minuten 1350 keer bekeken Bewaren

Allard van Gent Tekstschrijver en vertaler

Meerdere Bundestagsleden van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) reizen deze week naar de Verenigde Staten om hun contacten met de Republikeinse Partij te versterken. Markus Frohnmaier, vicefractievoorzitter en buitenlands woordvoerder van de AfD, vertrekt volgens eigen zeggen donderdag naar Washington. Daarnaast zullen ten minste acht andere AfD-parlementsleden deelnemen aan de jaarlijkse gala-bijeenkomst van de New York Young Republican Club, een invloedrijk Republikeins netwerk.

Overleg in Washington met prominente Republikeinen

In de Amerikaanse hoofdstad staat een ontmoeting gepland met de Republikeinse congresvrouw Anna Paulina Luna, die binnen de MAGA-beweging (Make America Great Again) wordt beschouwd als een opkomende ster. Frohnmaier reist samen met zijn fractiegenote Anna Rathert. Ook gesprekken met vertegenwoordigers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden nagestreefd.

Luna en Rathert spraken elkaar enkele weken geleden al in Washington. Ook andere prominente AfD-politici zoals Kay Gottschalk en Beatrix von Storch, reisden recent naar de VS voor politieke gesprekken.

AfD-voorzitter Weidel houdt uitnodiging aan

Volgens Luna is ook AfD-partijleider Alice Weidel uitgenodigd voor een bezoek aan de VS. Weidel verklaarde nog geen beslissing te hebben genomen, maar bevestigde dat er meerdere uitnodigingen zijn.

Ideologische verwantschap tussen MAGA en AfD

De MAGA-beweging van voormalig president Donald Trump en de AfD delen ideologische standpunten, vooral op het gebied van migratie en maatschappelijke ordening. Beide groeperingen zien zichzelf als tegenkracht tegen wat zij beschrijven als een dominante linkse opiniecultuur in westerse democratieën.

Tijdens de vorige Duitse verkiezingscampagne spraken invloedrijke Amerikanen zoals Trumps running mate JD Vance en ondernemer Elon Musk openlijk hun steun uit voor de AfD. Vance ontmoette Weidel demonstratief tijdens de Münchner Sicherheitskonferenz, waar hij Duitsland en andere Europese landen beschuldigde van inperking van de vrijheid van meningsuiting en uitsluiting van partijen als de AfD.

“Onze reis verdiept de relaties”

Frohnmaier benadrukte dat de reis is bedoeld om duurzame partnerschappen op te bouwen met de Republikeinse Partij, de Trump-administratie en bredere conservatieve netwerken die volgens hem staan voor nationale soevereiniteit, culturele identiteit en een harde veiligheidskoers. Hij noemt de trip “een verdere stap op weg naar een politieke wende”.

Uit een uitnodiging die door Politico werd gepubliceerd blijkt dat Frohnmaier eregast is tijdens de gala-avond in New York. Naast hem en Rathert nemen onder anderen Jan Wenzel Schmidt, Udo Hemmelgarn, Alexander Wolf, Diana Zimmer, Micha Fehre, Martin Reichardt en Jan Nolte deel. De kosten voor de tickets worden door de deelnemers zelf betaald. Ook AfD-vertegenwoordigers uit het Europees Parlement worden verwacht.

Context: nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie zet druk op Europa

De reis valt samen met de publicatie van de nieuwe Amerikaanse veiligheidsstrategie. Daarin schetsen de Verenigde Staten een somber beeld van de situatie in Europa, vooral op het gebied van migratiebeleid, democratische processen en vrijheid van meningsuiting. Europese regeringen zouden volgens het document “onrealistische verwachtingen” hebben en een verlammende houding aannemen in hun omgang met Rusland.

Opvallend is dat de VS als prioriteit noemt het versterken van oppositie tegen de huidige politieke koers binnen Europese landen. Die formulering wordt in Duitsland gezien als een mogelijke ondersteuning van groepen zoals de AfD.

Dit bericht verscheen eerder op Duitslandvandaag.com