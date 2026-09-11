AfD wint: neonazi's, criminelen, Poetin-aanhangers, oud Stasi-agent en ex-pornoacteur nu in parlement Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 83 keer bekeken • Bewaren

Kies voor extreemrechts en je haalt de criminelen de politiek binnen. Dat geldt voor Nederland waar de PVV de partij is die de meeste politici telt met een strafblad en dat gaat ook op in Duitsland waar de AfD na een monsterzege nu 32 parlementsleden in de deelstaat Saksen-Anhalt krijgt. Die fractieleden hebben nogal wat op hun kerfstok. Het maakt de kiezers die gek gemaakt zijn met propaganda over 'gevaarlijke migranten' kennelijk allemaal niks uit.

De Alternative für Deutschland (AfD) staat onder de loep vanwege de geschiktheid van enkele van haar potentiële nieuwe parlementsleden – waaronder een voormalig Stasi-officier en een voormalig pornoacteur – slechts enkele dagen na haar historische overwinning in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt.

Duitse media hebben onthuld dat onder de 39 parlementsleden die kiesdistricten in Saksen-Anhalt zullen vertegenwoordigen, zich een man bevindt die ervan wordt verdacht te hebben meegewerkt aan pornofilms en academische kwalificaties te hebben vervalst; Een voormalig officier van de Oost-Duitse geheime politie, de Stasi; en verschillende leden die strafrechtelijk worden onderzocht vanwege hun betrokkenheid bij neonazistische organisaties. Twee parlementsleden worden onderzocht op beschuldigingen dat ze de activiteiten van de verboden rechtsextremistische organisatie Artgemeinschaft, een neopaganistische groep die nationalistische en antisemitische ideeën omarmt, wilden voortzetten. De jongste van de twee wordt er volgens het openbaar ministerie ook van beschuldigd de wapenwet te hebben overtreden. Beiden ontkennen de beschuldigingen. De voormalige pornoacteur werd veroordeeld voor het stelen van beddengoed in grote hoeveelheden uit een hotel. Een rechtbank bevestigde dat hij pornoacteur was geweest nadat hij de beweringen van een lokale krant had betwist. Hij werd van een universiteit verwijderd nadat was gebleken dat hij zijn schooldiploma had vervalst, meldde Die Zeit. Het parlementslid zegt dat hij na een juridische procedure weer werd toegelaten. (...) Onder de potentiële parlementsleden bevinden zich een aantal met pro-Kremlin-banden.

AfD-fractievoorzitter Siegmund, een voormalig parfumverkoper, lachte zoals gebruikelijk in deze kringen vragen over de kwalijke activiteiten weg. Siegmund baarde zelf opzien met zijn antwoord op de vraag van journalist naar de voorgenomen vestiging van een Israëlisch wapenbedrijf in de deelstaat: "We veroordelen de wapenproductie niet categorisch, omdat we natuurlijk gelijkwaardige middelen nodig zullen hebben voor het toekomstige offensief van remigratie en deportatie. Dit is ook in het belang van de interne veiligheid, onze eigen instabiliteit en de nationale defensie."

Andere partijen merkten op dat de AfD-leider met die woorden dreigde "geweld als politiek instrument" te willen gebruiken. "Dit onthult het lelijke gezicht van een politiek systeem waarvan de taal en ideeën wederom doen denken aan totalitaire modellen," stelde Katja Pähle, voorzitter van de sociaaldemocratische SPD-fractie.

De AfD haalde bij de verkiezingen van afgelopen zondag met 44 procent van de stemmen maar heeft drie zetels tekort voor een meerderheid. Gevreesd wordt dat de pro-Russische stokebrand Sarah Wagenknecht, die met de naar haar vernoemde partij BSW net de kiesdrempel van 5 procent haalde, bereid zal zijn tot samenwerking met AfD. De andere partijen weigeren het extreemrechtse beleid mogelijk te maken. Wagenknecht was eerst leider van Die Linke, een zusterpartij van de Nederlandse SP, maar keerde zich tegen migranten en schoof op richting uiterst rechts. BSW verloor zondag overigens meer dan de helft van de kiezers ten opzichte van de landelijke verkiezingen van 2025 in Saksen-Anhalt.

In Duitsland rijzen grote zorgen over hoe een eventuele deelstaatregering van de AfD om zal gaan met gevoelige informatie. Gevreesd wordt dat gegevens doorgespeeld worden aan Moskou. Daarom wordt geopperd de toegang van die regering tot staatsgeheimen te beperken. AfD voerde campagne met de leuze 'Alles is mogelijk'.