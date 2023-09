AfD-politicus tekent hakenkruisen op Oekraïense auto's Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Een voormalig Alternative für Deutschland-gemeenteraadslid is veroordeeld voor het tekenen van hakenkruisen op Oekraïense auto's. Martin Kühne werd door de rechter schuldig bevonden aan belediging en het "gebruik van symbolen van ongrondwettelijke organisaties". Het is in Duitsland illegaal om symbolen en kreten van nazi-Duitsland te gebruiken.

Kühne heeft twee auto's vernield. Naast de hakenkruisen schreef hij er ook "Fuck UA" op. UA is de afkorting voor Oekraïne op Oekraïense kentekens. De hoogte van de boete die hij moet betalen, is inkomensafhankelijk. Hij kreeg vijftig zogenoemde dagboetes opgelegd. Eén dagboete is doorgaans ongeveer een dertigste van een netto maandloon. Kühne maakt geen bezwaar tegen de veroordeling, maar wel tegen de hoogte van de boete.

Kühne was namens AfD lid van de gemeenteraad van Baden-Baden. Toen er onderzoek naar hem werd ingesteld, trok hij zich terug uit die partij. Hij heeft ook gezegd dat hij zijn zetel in de gemeenteraad zal opgeven.

Extreemrechts schaart zich met regelmaat aan de zijde van de Russische agressor en dictator Vladimir Poetin. In Nederland is het bijvoorbeeld Forum voor Democratie dat stelling neemt tegen Oekraïne en partij kiest voor Rusland. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen maakte FvD-leider Thierry Baudet gebruik van zijn spreektijd om Kremlin-propaganda over de oorlog in Oekraïne te papegaaien.