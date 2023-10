AfD-politicus opgepakt nadat buren klagen over Hitler-verering

Kort voordat hij donderdag geïnstalleerd zal worden als lid van het parlement in het Duitse Beieren, is de AfD-politicus Daniel Halemba opgepakt. De autoriteiten arresteerden de vertegenwoordiger van de extreemrechtse partij vanwege het bezit van verboden naziparafernalia. De buren hadden geklaagd dat er vanuit de woning van Halemba regelmatig ‘Sieg Heil’ wordt geroepen, meldt The Guardian.