Afbouw fossiele energie moet binnen 7 jaar 11 keer sneller dan nu om het klimaat te redden

Iedereen heeft het over de klimaatcrisis maar de daden blijven achter. Sterker nog, die nemen af. Het tempo waarin landen hun economieën koolstofvrij maken, lag in 2021 op 0,5 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan tien jaar. Het gemiddelde sinds 2000 was tot nu 1,4 procent. Dat stelt het internationale managementadviesbureau PwC in de jaarlijkse ‘Net Zero Index’, schrijft De Morgen: