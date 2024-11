Af en toe moet Nederland zich meer politiestaat tonen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 527 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De politiek en overheid zijn al lange tijd de grip op de samenleving kwijt als het gaat om geweldsexplosies door relschoppers. Van supportersgeweld bij voetbalwedstrijden kijken we niet meer op en de agressie tegen minderheidsgroeperingen zoals de LHBTQ gemeenschap neemt eerder toe dan af. Geweldsexplosies door relschoppers haalden in Nederland al eerder de internationale media. De winkelplunderingen van relschoppers in de coronatijd, vanwege onvrede over de ingestelde avondklok waren wereldnieuws.

Na de gerichte verschillende acties door relschoppers in Amsterdam, rollen geschokte politici bijna over elkaar heen met mogelijke oplossingen om het toenemend antisemitisme een halt toe te kunnen roepen. Van snelrecht, strengere straffen, beter onderwijs over de Holocaust tot andere oplossingen.

Buitenlanders die ons land bezoeken verwonderen zich vaak over de Nederlandse politie die primair met praten en in hun ogen eindeloos geduld, gewend is om conflictsituaties het hoofd te bieden. Waarbij op rellen beluste burgers wel heel ver kunnen gaan in het sarren en uitlokken van de handhavende macht voordat daadwerkelijk wordt overgegaan tot een zichtbare actie van wetshandhaving met concrete geweldstoepassing.

De Mobiele Eenheid (ME) uitrusting van de Nederlandse politie als preventief afschrikwekkend signaal naar relschoppers dat een verdere escalatie niet wordt geduld, boezemt bij relschoppers anno 2024 nauwelijks nog respect en ontzag in. Een beschermschild en wapenstok maakt ervaren relschoppers en jonge criminelen in 2024 niet echt meer bang als er fors opgetreden moet worden.

De huidige straatcultuur waarin geweld bijna eerder regel dan uitzondering is geworden vereist dat ook Nederland af en toe zich ook meer als een politiestaat moet tonen. Om het geweld succesvol in te kunnen dammen. Door bijvoorbeeld de ME pelotons van een meer op confrontatie gerichte zichtbare aankleding en een zwaardere uitrusting te voorzien. Dan wordt ook voor potentiële relschoppers direct duidelijk dat het handhavend gezag in Nederland hard zal optreden tegen relschoppers en geweldsexplosies.