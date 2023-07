Advies voor Onderwijsraad: ga niet voorbij aan alles wat wél goed gaat Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 120 keer bekeken • bewaren

Ik ben bang dat de aantrekkelijkheid van het lerarenvak nog verder onder druk komt te staan door de voorgestelde interventies.

De Onderwijsraad heeft de noodklok geluid over het lerarentekort (alsof die al niet volop aan het galmen was). Het tekort blijft maar toenemen en alle goede ideeën en innovaties hebben niet voldoende geholpen, stelt de raad in de publicatie ‘Schaarste schuurt’. Het nieuwe advies roept op om rekening te houden met worstcasescenario’s en om “pijnlijke en harde keuzes” te maken. Daar valt niks op af te dingen. Tot je leest welke keuzes ze bedoelen.

Als voorbeelden van de “keuzes die tot nog toe taboe waren of leken” noemt de Onderwijsraad: minder lesuren, het schuiven met leraren van minder naar meer overspannen scholen en het inzetten op meer onbevoegden om taken over te nemen. Ook pleit de raad voor een kritische aanscherping van het curriculum. Minder “nice to learn” meer “need to learn”. Als voorbeeld van lessen waar we ook zonder kunnen worden lessen genoemd over thema’s als klimaat of gezondheid.

Ja, er zijn ingrijpende maatregelen nodig en alles zou bespreekbaar moeten zijn. Goed dat de Onderwijsraad de discussie wil aanwakkeren met schurende voorstellen. Maar het advies gaat voorbij aan alles wat er wél goed gaat en de afgelopen jaren is geleerd en in gang is gezet door mensen die het lerarentekort proberen op te lossen. Zorg dat nieuwe oplossingen niet alles wat is bereikt tenietdoen. Ik ga de opvallendste maatregelen die de raad voorstelt even langs:

Minder verplichte lesuren. Dit is op zichzelf geen slecht idee. Hier wordt al langer voor gepleit, onder andere door D66, met het idee dat de lesuren die overblijven kwalitatiever worden en er meer ruimte vrijkomt voor zelfstudie. Ik stond als scholier in 2011 op het Malieveld tegen de ‘ophokplicht’ te protesteren; de verplichte 1040-urennorm. Verplicht op school zitten zonder betekenisvolle invulling was toen ook al een heel slecht idee. Maar als snijden in het aantal lesuren nodig is om een lerarentekort op te vullen, hoe kan het dan ooit bijdragen aan kwalitatiever onderwijs? Richt lesuren liever anders in, waarbij er meer wordt samengewerkt tussen school en omgeving. Er zijn goede voorbeelden te over van manieren om dit in te vullen. Toch is deze manier van werken nog relatief nieuw en spannend voor scholen. Een interessantere vraag is dus: hoe kunnen scholen worden ondersteund bij het ontwikkelen van zo’n hybride aanbod?



Zet in op innovatiekracht van leraren

Even voor de duidelijkheid: ik ben heel blij met de hoofdboodschap van de Onderwijsraad. Het is inderdaad de hoogste tijd om radicale scenario’s te verkennen. Maar ik ben bang dat de aantrekkelijkheid van het lerarenvak nog verder onder druk komt te staan door de voorgestelde interventies, terwijl deze de kwaliteit van onderwijs niet wezenlijk zullen verbeteren.

Onderwijsraad: zeg niet dat vernieuwing in het onderwijs niet heeft gewerkt. Laten we juist nu de alarmbellen rinkelen extra inzetten op de innovatiekracht van leraren en de mogelijkheden van anders organiseren binnen het onderwijs. Er is nog grote winst te behalen in leren van elkaars aanpak en processen. En laten we inderdaad het gesprek blijven voeren over wat we precies verstaan onder “need to learn”. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor het onderwijsveld.