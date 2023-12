Advies Plasterk: PVV, VVD, NSC en BBB moeten met elkaar in gesprek, om te beginnen over grondrechten Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 402 keer bekeken • bewaren

De (extreem-)rechtse partijen PVV, VVD, NSC en BBB moeten inhoudelijk met elkaar in gesprek. Dat is het eindadvies van verkenner Ronald Plasterk, zo meldt RTL Nieuws. Het eerste onderwerp op de agenda moet gaan over de grondrechten, iets waar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt zegt veel waarde aan te hechten maar waar Geert Wilders zijn schoenen aan afveegt.

RTL Nieuws laat weten:

“Het moet een inhoudelijk gesprek worden tussen de vier partijen. Pas later wordt besproken wat voor vorm het eventuele, nieuwe kabinet moet aannemen. Of er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een zakenkabinet, een minderheidskabinet of een meerderheidskabinet.”

De eerste ronde van de formatiegesprekken moeten begin februari zijn afgerond. Woensdag wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het eindrapport van Plasterk. De oud-PvdA-minister die zich later als Telegraaf-columnist ontpopte als vurig pleitbezorger van rechts-populistische ideeën, gelooft zelf niet alleen dat het rechtse PVV-kabinet mogelijk is, maar zelfs dat het er "moet" komen.