Adri Duivesteijn, prominent PvdA-politicus, overleden

Adri Duivesteijn, prominent politicus voor PvdA onder meer de in Eerste en Tweede Kamer is overleden. Duivesteijn leed al jaren aan prostaatkanker en is 72 jaar geworden.

In 1975 trad hij als actievoerder namens de partij toe tot de gemeenteraad van Den Haag. Volkshuisvesting was een van zijn specialiteiten. Hij werd ook wethouder in Den Haag en Almere. Ook was hij van 1989 tot 1994 directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam. Van 1994 tot 2006 zat hij in de Tweede Kamer.

In de Eerste Kamer wist hij het schrappen van de vrije artsenkeuze, een maatregel die minister Edith Schippers (VVD) in 2014 wilde doorvoeren, tegen te houden. Duivesteijn was zowel zeer kritisch als eigengereid.

"In 2006 vroeg de Almeerse PvdA fractie hem inhoud te geven aan de Rijkstaakstelling om 60.000 nieuwe woningen te accommoderen", aldus de biografie op zijn website. "Daartoe formuleerde hij, samen met duurzaamheidsexpert en architect William McDonough de ‘Almere Principles’, de op ‘cradle-to-cradle’ gebaseerde principes die ten grondslag liggen aan de Concept Structuurvisie Almere 2.0. Ook introduceerde Duivesteijn het programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’ en later de regeling ‘IkbouwbetaalbaarinAlmere’, waarmee mensen op grote schaal in de gelegenheid worden gesteld zelf inhoud te geven aan hun eigen woon- en leefomgeving."

In januari 1989 ontsnapte hij aan een aanslag. In een op zijn kantoor afgegeven tafellamp bleek een explosief verborgen. Een bekende crimineel werd daarvoor veroordeeld.