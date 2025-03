‘Adolescence’ blaast Brits debat over het gevaar van de manosfeer nieuw leven in

De Netflix-serie ‘Adolescence’ wordt in het Verenigd Koninkrijk op het hoogste niveau besproken. Premier Keir Starmer en de voormalige bondscoach Gareth Southgate hebben zich naar aanleiding van de serie uitgelaten over het gevaar van de manosfeer en giftige mannelijkheid. Dat meldt de BBC .

Southgate hekelde in een lezing de “toxische influencers” die de zieltjes van jongens en jongemannen proberen te winnen. Starmer keek de serie over de radicalisering van een jonge jongen met zijn tienerkinderen. “Er is een reden waarom dit debat plotseling tot leven is gekomen”, aldus de premier. “Veel mensen die met jongeren werken, zien dat we een probleem hebben met jongens en mannen.”