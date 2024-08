Adjunct-hoofdredacteur Humo met de dood bedreigd na antisemitische column Herman Brusselmans

Vanderaspoilden kreeg de doodsbedreiging via zijn persoonlijke Instagramaccount. Dat meldt ANP. "We komen voor jou en je kind, Matthias. Helemaal in de stijl van Inglourious Basterds [film van Quentin Tarantino, red.]. Jij, Brusselmans en iedereen waar je om geeft moet oppassen. De Joden zijn overal, nazituig", luidt de in het Engels geschreven boodschap.