Actrice Katja Herbers blokkeert snelweg voor klimaat: 'Eigenlijk is heel Nederland het met ons eens'

Herbers voert actie omdat ze naar eigen zeggen hulpeloosheid voelt door de situatie, een waarvan je denkt: ‘Jezus, dit komt gewoon nooit meer goed.’ Door actie te voeren is dat gevoel bij haar even weg en ook benadrukt ze dat het belangrijk is om hoop te houden. Ze raadt dan ook iedereen aan die zich zorgen maakt, om vooral mee te doen aan een actie:

‘En het is eigenlijk zo simpel, eigenlijk is heel Nederland het met ons eens. Ik kan mij niet voorstellen dat er iemand is die denkt: Oh, ik zou het fijn vinden als Shell meer geld gaat verdienen. Ik denk ook niet dat er iemand is in Nederland die denkt: Ik zou het fijn vinden als de lucht echt héél slecht is om in te ademen.’