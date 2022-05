Actrice Katja Herbers bezet ministerie van Financiën vanwege klimaatcrisis

Herbers, die onder meer bekend is vanwege haar rol in de populaire HBO-serie Westworld, wijst er via Twitter op dat er alleen al in Nederland jaarlijks 17,5 miljard euro subsidie naar fossiele bedrijven gaat. Zo zijn veel fossiele bedrijven vrijgesteld van belastingen die andere bedrijven wel moeten betalen. Denk aan luchtvaart- en scheepvaartbedrijven die gebruik kunnen maken van belastingvrije brandstof. Ook Tata Steel en exploitanten van gas- en kolencentrales hoeven geen energiebelastingen te betalen.