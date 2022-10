Actrice Isabelle Adjani toont gruwelijke misstanden bij vooraanstaande geitenkaasboer

"Ik hou niet van geweld," zegt de Franse steractrice Isabelle Adjani. "Ook niet in films. Ik kijk er niet naar. Maar soms wordt wegkijken een vorm van medeplichtigheid." Vervolgens laat ze schokkende beelden zien die zijn gemaakt bij het Franse boerenbedrijf van kaasmakerij Chevenet, volgens eigen zeggen "de grootste Europese producent van boerengeitenkazen". De kazen zijn gewild, ze worden geserveerd in Michelin-restaurants. Het veebedrijf beweert dat het "respect voor dieren en het milieu" heeft. De directeur zegt zelfs: ""Mijn doel is om de kuddes te laten samenleven zoals ze dat in de natuur zouden doen."