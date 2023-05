ActiZ en minister Helder weten de oplossing voor het ouderenprobleem

28 mei 2023 - 11:33

"We trekken onze handen van je af. Fuck you." Deze dame zou je zachtjes uitgedrukt eng kunnen noemen, gelet ook op de geschiedenis die ze heeft met de persoonlijke beschermingsmiddelen voor verzorgenden, met haar `ze hebben het niet nodig want ze weten toch niet hoe ze het moeten gebruiken´ opmerkingen tijdens de beginfase van de CoranaPandemie. Wat het nog enger maakt, is dat er Politici klaar staan om te helpen met het warme bad van Voltooid leven, vanaf 75 jaar was het niet. Op dit moment draait Plan 75 in de Filmhuizen, een Japans veel bekroonde film uit 2022, something to think about lijkt. https://moviesthatmatter.nl/festival/film/plan-75/ Maar goed op deze mooie Pinksterdag, "Vader zegt: pas op, m'n kind Dat hondje bijt Ze luistert niet Vader is een hypocriet Vader is een nul Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul" ->is het ook allemaal wel wat hè.

2 Reacties