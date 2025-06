Activisten voorgelogen over Israëlische militaire lading containerschip in Rotterdam, geeft wethouder nu toe

Er was tóch een militaire lading uit Israël aan boord van een containerschip dat op 21 mei Rotterdam aandeed. Onder druk moet de Rotterdamse wethouder Robert Simons (Leefbaar Rotterdam) toegegeven dat hij “mogelijk verkeerd was geïnformeerd”, schrijft het AD. Hij had naar eigen zeggen te horen gekregen dat er geen F-35-onderdelen aan boord waren van de het containerschip Izmir.